Вашингтон, , 21:55 — REGNUM Сигналом к тому, что с Северной Кореей нужно начать диалог по денуклеаризации Корейского полуострова, являются очередные ракетные испытания Пхеньяна, сообщила 4 октября журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Карин Жан-Пьер The White House

По словам Жан-Пьер, США так и остаются при своём желании возобновить диалог с северокорейским руководством. Более того, ракетные пуски «подчёркивает острую необходимость» дипломатической работы.

Карин Жан-Пьер «Мы по-прежнему готовы встречаться с КНДР без предварительных условий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 4 октября северокорейские военные запустила баллистическую ракету средней дальности в сторону Японского моря. Ракета упала в Тихий океан.

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