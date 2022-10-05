5 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили информацию о том, что Пхеньян перестал отвечать на звонки по межкорейской линии связи после пуска своей баллистической ракеты.

Тимур Кондратьев, , 07:44 — REGNUM Информация, согласно которой Корейская Народная Демократическая Республика перестала отвечать по межкорейской линии связи в рамках ежедневных контактов после того, как Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты над Тихим океаном, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Вооруженные силы Северной Кореи Иван Шилов © ИА REGNUM

Ситуация для Южной Кореи и Японии становится напряжённой, поскольку пуск северокорейской баллистической ракеты серьёзно напугал соседей КНДР. Несмотря на то, что ракета упала в Тихий океан, её полёт проходил прямо над японской территорией, что привело к сигналам воздушной тревоги в городах.

Теперь же, когда у Южной Кореи и Японии возникла масса вопросов к руководству КНДР, Пхеньян решил не поднимать трубку. Северокорейские соседи оказались в растерянности, ведь они не понимают чего ждать, что могло являться целью этого военного представления со стороны Пхеньяна.

«Как будет по-корейски: «Ваш звонок очень важен для нас»?» — спрашивает Павел С.

Многие пользователи выразили слова поддержки Северной Корее, которая долгие годы находится под постоянной угрозой уничтожения со стороны США и их марионеток. Подобные провокации являются чётким сигналами Америке, Японии и Южной Корее, что Пхеньян свободен и волен сделать всё, что посчитает нужным ради защиты своего суверенитета.

«КНДР молодцы! Так держать! Пусть ваши враг трепещет от страха, и зубы сломают от злобы», — обращается Галина П.

«А вообще молодцы северокорейцы: маленькая страна, пребывающая под санкциями десятилетиями, но ведь шуганули Трампа, и ядерными боеголовками обзавелись. Таких нахрапом не возьмёшь, они сами тебе что-нибудь откусят», — отметил Игорь С.

Ким Чен Ын Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что КНДР — одна из немногих стран на планете, которая имела в руках ядерное оружие, которое способно обеспечить ей суверенитет и уверенность в том, что враг любой сложности будет стёрт в радиоактивный порошок.

«КНДР плевать хотела на всех недружелюбно к ней относящихся. Оборону свою простроили чётко, ядеркой обзавелись и теперь никто к ним не сунется», — указывает Ольга М.

«Поскорей бы Окинаву с американской военной базой стёрли в труху! Пока, видать, пристреливаются северокорейские ребята!» — предполагает Алексей Б.

Нашлись и те, кто заподозрил Пхеньян в подготовке к своей спецоперации по восстановлению контроля над всем Корейским полуостровом.

«А что если Северная Корея ждёт момента, чтобы захватить Корею Южную? Сейчас Россия свои вопросы на [территории бывш. УССР] решает, скоро Китай начнёт свою спецоперацию на Тайване. Вот и думает Ким Чен Ын над тем, как бы ему давний спор со своими южными братьями решить», — подметил Андрей Б.

Ким Чен Ын Roman Harak

Напомним, 4 октября агентство Ренхап опубликовало материал со ссылкой на южнокорейское министерство объединения, согласно которому Корейская Народная Демократическая Республика перестала отвечать по межкорейской линии связи в рамках ежедневных контактов после того, как Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты над Тихим океаном.