Львов, Бывш. УССР, 4 октября 2022, 21:48 — REGNUM Львовский национальный университет имени Ивана Франко провозгласил бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона почетным доктором, сообщает 4 октября пресс-служба учебного заведения.
Джонсон также провозглашён «выдающимся британским политиком» и «большим другом» киевского режима.
«Ученый совет Львовского университета присвоил звание «Почетный доктор (Doctor Honoris Causa) Львовского национального университета имени Ивана Франко» выдающемуся британскому политику, большому другу [киевского режима], премьер-министру Великобритании (2019-2022) Борису Джонсону», — указано в сообщении на сайте университета.
Напомним, ранее железнодорожная компания «Укрзализныця» выдала Джонсону карту лояльности.
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