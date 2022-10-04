Стокгольм, , 22:07 — REGNUM Продажи легковых автомобилей в Швеции продолжают снижаться, и в сентябре было зарегистрировано 22 048 продаж автомобилей, что на три процента меньше по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Об этом свидетельствуют статистические данные от профильной организации Mobility Sweden, пишет новостной портал Omni.

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Следя за статистикой, организация в третий раз снижает свой годовой прогноз с 300 000 до 285 000 проданных автомобилей.

На долю электрических и гибридных автомобилей приходится более половины продаж в 2022 году.

«Чтобы тенденция к электрификации продолжалась […], важно, чтобы новое правительство Швеции поддержало эти изменения с помощью инструментов долгосрочной политики», — заявил генеральный директор Mobility Sweden Маттиас Бергман.