Стокгольм, , 22:05 — REGNUM Согласно последнему опросу газеты Expressen и социологов из Sifo, уходящая в отставку премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (Социал-демократы) по-прежнему является лидером партии, пользующейся наибольшим доверием среди избирателей. 61% говорят, что они доверяют ей, что на три процентных пункта больше, чем до выборов 11 сентября.

Стокгольм, Швеция

Та же цифра для будущего премьер-министра Ульфа Кристерссона (Умеренные), который пытается сформировать новое правительство, составляет 38%. Это означает увеличение на четыре процентных пункта — самое большое изменение среди всех партийных лидеров.

Отмечается, что число тех, кто мало доверяет Кристерссону, примерно сопоставимо с количеством тех, кто сильно доверяют ему. Это можно объяснить тем, что его считают победителем сентябрьских выборов.

«Просто вокруг Ульфа ​​Кристерссона не было много негатива», — отметил социолог Тойво Шёрен.

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