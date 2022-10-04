Ливерпуль, Великобритания, 4 октября, 2022, 21:38 — ИА Регнум. 4 октября «Ливерпуль» в матче третьего тура группы A Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретится с шотландским «Рейнджерс» из Глазго. Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Константинос Цимикас, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон, Мохаммед Салах, Диогу Жота, Луис Диас, Дарвин Нуньес.

«Рейнджерс»: Аллан Макгрегор, Джеймс Таверньер, Коннор Голдсон, Бен Дэвис, Борна Баришич, Леон Томсон Кинг, Джон Лундстрам, Стивен Дэвис, Райан Кент, Малик Тилман, Альфредо Морелос.

Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты главного судьи — Николя Дано и Сириль Грингор.