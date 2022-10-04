Стокгольм, , 22:04 — REGNUM По данным индикатора Maktbarometer 2022 года, Шведские демократы сейчас занимают второе место в социальных сетях Швеции. Только инфлюэнсеры Йок и Йонна имеют больший охват аудитории среди населения Швеции. Об этом 4 октября написала новостная служба TT.

Социальные сети Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Эмануэля Карлстена, председателя Медиаакадемии, которая каждый год обновляет индикатор Maktbarometer, партия Шведских демократов никогда раньше не входила в тройку лидеров.

«Им было сложно понять, как общаться в социальных сетях», — заметил Карлстен.

Уходящий в отставку премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон отмечена в отчете как одна из «комет года». С 2021 года она поднялась сразу на 218 позиций и заняла 13-е место в списке. Лидер партии Шведских демократов Йимми Окессон занимает девятое место.

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