Нижний Новгород, , 21:34 — REGNUM Более 530 тысяч жителей Нижнего Новгорода регулярно занимаются физкультурой и спортом. Об этом сообщили в администрации столицы Приволжья.

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В мэрии отмечают растущий интерес нижегородцев к занятиям спортом не только в спортивных учреждениях, но и на уличных воркаут-площадках, которые появляются повсеместно благодаря программе развития доступной спортивной инфраструктуры.

Также стало известно о том, что в Нижнем Новгороде работают 28 муниципальных спортивных учреждений, в которых систематически занимаются более 20 тысяч молодых нижегородцев.

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