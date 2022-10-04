Мурманск, , 21:34 — REGNUM Мобилизованные в ВС РФ жители Мурманской области получат дополнительную экипировку. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис, сообщает ГТРК.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Требуется обеспечить их всем необходимым. При сотрудничестве с Северным флотом эту работу надо активизировать. Мы знаем, как предприниматели и главы администраций оказывают поддержку в части оснащения тем, кто уже выполняет боевые задачи. Правительство Мурманской области дополнительно обеспечит потребности тех, кто мобилизован», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми мобилизованным выдадут бронежилеты .