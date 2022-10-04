Стокгольм, , 21:56 — REGNUM По словам Саида Махмуди, профессора международного права, решение прокуратуры оцепить территорию вокруг утечек на «Северных потоках» вызывает вопросы. В интервью новостной службе ТТ он отметил, что мотивы такого решения «крайне неясны».

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

Более того, эксперт утверждает, что у Швеции нет дополнительной уголовной юрисдикции в оцепленной зоне.

«Прокурор говорит, что это уголовное расследование. Но это немного странно. Единственное возможное объяснение состоит в том, что это связано с саботажем, вызвавшим разрушение окружающей среды», — пытается понять решения шведских властей Махмуди.

Оцепление вокруг двух утечек в шведской экономической зоне прокуратура обосновывает тем, что это позволит провести осмотр места преступления.

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