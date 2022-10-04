Стокгольм, 4 октября 2022, 21:56 — REGNUM По словам Саида Махмуди, профессора международного права, решение прокуратуры оцепить территорию вокруг утечек на «Северных потоках» вызывает вопросы. В интервью новостной службе ТТ он отметил, что мотивы такого решения «крайне неясны».
Более того, эксперт утверждает, что у Швеции нет дополнительной уголовной юрисдикции в оцепленной зоне.
«Прокурор говорит, что это уголовное расследование. Но это немного странно. Единственное возможное объяснение состоит в том, что это связано с саботажем, вызвавшим разрушение окружающей среды», — пытается понять решения шведских властей Махмуди.
Оцепление вокруг двух утечек в шведской экономической зоне прокуратура обосновывает тем, что это позволит провести осмотр места преступления.
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