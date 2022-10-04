Леверкузен, Германия, , 21:29 — REGNUM Бывший главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель отказался возглавить леверкузенский «Байер-04», представляющий Германию. Об этом 4 октября сообщает немецкое издание Sport1.

Томас Тухель Alexander Böhm

По информации источника, руководство «Байера» контактировало с Тухелем в связи с провальным стартом сезона команды под руководством Херардо Сеоане. На данный момент «Байер-04» с одной победой и пятью набранными очками занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

4 октября «Байер-04» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 встретится с «Порту». Встреча пройдет в Порту на стадионе «Драгао», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.