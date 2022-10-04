София, 4 октября 2022, 21:29 — REGNUM В Софии на 92-м году жизни скончался всемирно известный болгарский ученый-лингвист Тодор Бояджиев. Об этом 4 октября сообщает софийская газета «Факты». О дате и месте похорон ученого информации нет.
Отмечается, что смерть Бояджиеа наступила по естественным причинам. Ранее он перенес тяжелое инфекционное заболевание.
Напомним, Бояджиев специализировался на славянской филологии. Являясь членом Болгарской академии наук, он преподавал в университетах Софии, Москвы, Гамбурга, Белграда и Вены. Его работы входят в обязательную программу ряда высших учебных заведений России.