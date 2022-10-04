София, 4 октября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. В Софии на 92-м году жизни скончался всемирно известный болгарский ученый-лингвист Тодор Бояджиев. Об этом 4 октября сообщает софийская газета «Факты». О дате и месте похорон ученого информации нет.

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Отмечается, что смерть Бояджиеа наступила по естественным причинам. Ранее он перенес тяжелое инфекционное заболевание.

Напомним, Бояджиев специализировался на славянской филологии. Являясь членом Болгарской академии наук, он преподавал в университетах Софии, Москвы, Гамбурга, Белграда и Вены. Его работы входят в обязательную программу ряда высших учебных заведений России.