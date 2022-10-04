Амстердам, 4 октября, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Правительство Нидерландов готовится потратить 23,5 млрд евро на компенсацию роста тарифов на газ и электроэнергию, сообщается в заявлении кабмина, опубликованном 4 октября.

Нидерланды

По мнению правительства, объём этих затрат будет зависеть от цен на энергию.

«Общие затраты зависят от динамики цен на энергию. Если цены на энергоносители останутся на сопоставимом уровне, общие затраты на поддержание потолка цен и компенсацию в ноябре и декабре составят около 23,5 миллиарда евро», — указано в заявлении на сайте правительства Нидерландов.

Напомним, 4 октября правительство Нидерландов утвердило окончательный потолок цен на газ и электричество для потребителей, а также ограничение максимального годового потребления.

Максимальная цена на газ установлена в 1,45 евро за кубометр, на электричество — 0,40 евро за киловатт/час. Максимальный объём потребления в год не должен превышать 1,2 тысячи кубометров газа и 2,9 тысячи киловатт/часов электричества.