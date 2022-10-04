Саратов, 4 октября, 2022, 21:24 — ИА Регнум. В общежитии Саратовского государственного медицинского университета произошел пожар. Из здания эвакуировали около 200 человек, сообщил в своем telegram-канале министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

LoggaWiggler Пожар

По его информации, сообщение о возгорании поступили на пульт оперативного дежурного территориального центра медицины катастроф. Возгорание произошло на третьем этаже здания общежития.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека. Сейчас на месте работают пять бригад медицинской помощи, включая одну реанимационную бригаду, две врачебные и одну фельдшерскую, а также бригаду экстренной помощи.

Министр заверил, что угроз жизни нет. Пожар локализован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Энгельсе 7 августа произошел пожар на территории Летного городка, во время которого частично обрушились конструкции здания. Здание старой постройки, переменной этажности, деревянное, пустотное, произошло частичное обрушение его конструкций».

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