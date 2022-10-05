5 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили признание гендиректора Запорожской АЭС в том, что он передавал информацию СБУ.

Артур Савин, , 07:45 — REGNUM Признание генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова в том, что он передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идёт со стороны ВСУ, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 октября в социальной сети «ВКонтакте».

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Мурашов поведал, что вёл общение с сотрудниками СБУ через мессенджеры, в ходе которого передавал спецслужбе киевского неонацистского режима информацию о текущем состоянии дел на атомной станции. После такого признания российский правоохранители приняли решение наказать гендиректора Запорожской АЭС, выдворив его на подконтрольную Киеву территорию за «осуществление деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации».

«Учитывая, что Москва отправила на свободу нацистов из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то было бы глупо применять к Мурашову вообще какие-либо претензии. Отдали в руки Киева, и всё на этом», — подметил Павел А.

Многие пользователи считают, что Мурашов поступил правильно, сознавшись в содеянном. Это позволило ему избежать сурового наказания и отделаться лишь высылкой на вражескую сторону, которой он, собственно, и помогал.

«Хорошо, что признался и понял, что натворил. Там пусть органы разбираются, ещё предателей много будет, за ними нужно во все четыре глаза смотреть», — считает Любовь М.

Некоторые комментаторы отмечают, что признательные показания Мурашова, вероятно, были единственным доказательством его вины, поскольку на протяжении полугода с начала спецоперации России на территории бывшей УССР его никто не подозревал в работе на киевские спецслужбы.

«А почему только сейчас это узнали? К тому же он сам сознался! Сам! Видимо, пожалел нас, видя, как наши, словно слепые котята, не видят и не понимают, кто корректирует работу киевской артиллерии», — подметил Никола П.

Глава ЗАЭС Игорь Мурашов. Цитата из видео: Глава ЗАЭС сотрудничал с СБУ — во всём признался.

«Смешно! Гендиректор такого режимного объекта — априори — сотрудник СБУ. В Российской Федерации гендиректор какой-нибудь АЭС будет обязательно под присмотром ФСБ. Это же стратегический важный объект!» — указывает Никола П.

«О нет! Директор стратегического энергетического объекта киевского неонацистского режима передал СБУ информацию. Кто такое мог предугадать?» — издевается Tori A.

Часть людей удивляется тому, что гендиректор станции, который до спецоперации России прекрасно сотрудничал с СБУ, не вызвал подозрений у российских спецслужб.

«Гендиректор ЗАЭС сотрудничал с СБУ. По-моему, это вполне себе логично. Или кто-то думал, что такие высокопоставленные люди в одночасье в российских патриотов перекрасятся? Нацисты разводят наши спецслужбы, словно детей», — отметил Виталий Ч.

«А как так получилось, что гендиректор ЗАЭС имел возможность сотрудничать с СБУ? В Энергодаре вообще службы безопасности российской нет? Кто там отвечает за всё?» — спрашивает Николай К.

«А с кем он должен был сотрудничать, с ФСБ? Почему тогда от ФСБ такого запроса не поступало?» — интересуется Максим Г.

Нашлись и те, кто всё-таки рад, что удалось исключить угрозу для Запорожской АЭС путём выдворения неблагонадёжного гендиректора этой станции.

Запорожская АЭС (ЗАЭС) © ИА REGNUM

«Выгнали и забыли. Так и должно было быть сразу. Без этих шпионских игр. Надо было на второй день вызвать его и сказать, что он уволен. Ещё в марте месяце», — поделился своим мнением Олег Н.

Напомним, 4 октября телеканал «Россия 24» показал сюжет, в котором генеральный директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идёт со стороны ВСУ.