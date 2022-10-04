Манчестер, Великобритания, , 21:22 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» уведомил 25-летнего нидерландского опорного полузащитника Донни ван де Бека о готовности отпустить его в ближайшее зимнее трансферное окно. Об этом 4 октября сообщает издание 90min.

Донни ван де Бек

По информации источника, «красные дьяволы» предпочитают отдать футболиста в аренду до конца сезона без права выкупа, несмотря на интерес к нидерландцу со стороны клубов Английской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Донни ван де Бек принял участие лишь в трех турах Английской Премьер-лиги 2022/23 проведя на поле суммарно 19 минут. Футболист выходил на замену в матчах с «Брайтоном», «Брентфордом» и «Ливерпулем».