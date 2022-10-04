Милан, Италия, 4 октября, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Съезд итальянской «Лиги» 4 октября подтвердил доверие лидеру партии Маттео Сальвини, он продолжит исполнять обязанности генсека.

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На досрочных парламентских выборах в сентябре 2022 года «Лига» получила 8,5% голосов — вдвое меньше, чем на национальных выборах 2018 года, и почти вчетверо меньше, чем на выборах в Европарламент в 2019 году.

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Как сообщалось ранее, победу на выборах одержала коалиция правоцентристских партий Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.