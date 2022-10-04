Подгорица, , 21:17 — REGNUM По предварительным данным черногорского статистического бюро Monstat, в августе 2022 года в коллективном размещении было 226,58 тыс. туристов и 1,04 млн ночевок.

Черногория Aleksandr Zykov

«Из общего количества ночевок в коллективных помещениях 91,3 процента приходится на иностранцев, а 8,7 процента — на внутренних туристов», — говорится в сообщении.

В структуре ночевок по видам туристических мест в августе наибольшее количество ночевок приходится на приморские города 91,7 процента.

К коллективным средствам размещения относятся гостиницы, пансионаты, мотели, туристские поселки, пансионаты, общежития и турбазы и не относится индивидуальное, так называемое частное размещение — размещение в домах и комнатах, сдаваемых внаем, а также в туристских апартаментах.