Архангельск, 4 октября, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Четверо уроженцев Архангельской области, погибших в ходе спецоперации, посмертно представлены к награждению орденом Мужества. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

ИА REGNUM Флаг РФ

В числе имен: Олег Ходотай — уроженец села Лешуконское. С 2016 года он служил по контракту в Мурманской области. К награде также представлен Александр Гладков — тоже из Лешуконского. После окончания Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища служил в гвардейском парашютно-десантном ударном Костромском полку. Погибший в ходе СВО Максим Попов из деревни Красный Бор Пинежского района проходил службу по контракту в Печенге Мурманской области. Сергей Залывский родился в Карпогорах Пинежского района. С 2011 года служил в Вооруженных силах РФ, был награжден медалями «За отличие в военной службе» II и III степени.

«Все они до конца оставались верны присяге и воинскому долгу. Посмертно представлены к награждению орденом Мужества. Вечная память героям», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область досрочно завершила первый этап мобилизации.