Нижний Новгород, 4 октября, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Жителей Нижегородской области, которых по ошибке призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации, должны вернуть в Нижний Новгород 5 и 6 октября. Об этом пишет спикер регионального парламента Евгений Люлин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

По словам председателя областного законодательного собрания, после этого неправомерно мобилизованные нижегородцы смогут отправиться по домам, а по каждому случаю ошибочной мобилизации будут проходить разбирательства.

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Также Люлин отметил, что в региональном сборном пункте сформируют специальную «барьерную» комиссию, которой призывники смогут пожаловаться на ошибочные решения военкоматов по месту жительства.

Люлин подчеркнул, что это позволит избежать мобилизации граждан, которые не подлежат призыву по возрасту или состоянию здоровья.

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