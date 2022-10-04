Милан, Италия, , 21:13 — REGNUM В новом правительстве Италии «Лига» будет настаивать на снижении пенсионного возраста, такое заявление сделали представители парти после собрания ее лидеров 4 октября.

Маттео Сальвини Иван Шилов © ИА REGNUM

Снижение пенсионного возраста, в том числе, поможет решить и проблему молодежной безработицы, полагают руководители партии.

В 2018 году по инициативе «Лиги» пенсионный возраст в Италии был снижен: с 2011 года он составлял 67 лет, после — 62 года (при наличии 38 лет стажа), однако новый порядок носил временный характер.

Партия Маттео Сальвини предлагает утвердить на постоянной основе порядок, согласно которому право выхода на пенсию имеют все граждане со стажем не менее 41 года.