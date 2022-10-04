Вашингтон, 4 октября, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Новый пакет военной помощи США киевскому режиму включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 32 гаубицы, 200 бронемашин, мины и боеприпасы, сообщает 4 октября пресс-служба Пентагона.

Василий Иванов ИА REGNUM 155-мм гаубица М-777 производства США

По утверждению военного ведомства США, общая стоимость этого вооружения составляет $625 млн.

По новому плану, Киев должен получить четыре РСЗО HIMARS и реактивные снаряды для них, 16 155-мм гаубиц, 16 105-мм гаубиц, 75 тыс. артиллерийских снарядов, 500 корректируемых артиллерийских снарядов, 300 тыс. выстрелов к 120-мм минометам.

Кроме того, киевским нацистам передадут 200 бронированных внедорожников MaxxPro MRAP, противопехотные мины Claymore, а также боеприпасы для дистанционного разминирования и патроны к стрелковому оружию.