Рим, 4 октября, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Около 70% родителей несовершеннолетних в Италии дают им деньги на карманные расходы, таковы опубликованные 4 октября результаты исследования GoStudent.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

При этом более 90% опрошенных утвердительно ответили на вопрос, считают ли они необходимым давать детям (соответствующее возрасту) финансовое образование с самых юных лет.

61% респондентов отметили, что регулярно поднимают в разговорах с детьми тему ценности денег и необходимости тратить их разумно и экономно.