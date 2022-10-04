Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 21:09 — REGNUM Три оппозиционные партии Республики Сербской вместе с совместным кандидатом на должность президента автономии Еленой Тривич собираются 5 октября потребовать от Центральной избирательной комиссии повторить пересчет голосов и аннулировать результаты выбора.

Елена Тривич ПДП РС

Представители Партии демократического прогресса, Сербской демократической партии и «Списка во имя справедливости и порядка» утверждают, что во время голосования 2 октября были допущены многочисленные нарушения.

Представители оппозиции также заявили, что 6 октября в Баня-Луке будет организован митинг протеста.

Напомним, что в соответствии с данными Центральной избирательной комисии, на выборах президента Республики Сербской лидирует кандидат от «Союза независимых социал-демократов» Милорад Додик. Тем не менее, Елена Тривич объявила о своей победе уже 2 октября вечером.