Подгорица, 4 октября, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Всемирный банк прогнозирует экономический рост Черногории в 2022 году на уровне 6,9 процента, что является самым высоким ожидаемым ростом в регионе.

Черногория

В следующем году ожидаемый рост составит 3,4 процента, сразу после Косово.

Прогнозируется, что на Западных Балканах в 2022 году производство вырастет на три процента — это самые низкие темпы среди субрегионов Европы и Центральной Азии за пределами Восточной Европы и несколько слабее потенциального роста, несмотря на сильный экспорт и туризм.