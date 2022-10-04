София, 4 октября, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Сотни сотрудников министерства иностранных дел Болгарии объявили подготовке к проведению в Софии масштабной забастовки. Об этом 4 октября сообщает БНР.

Николай Верхотуров. Расчет (Перед стачкой). 1910

По предварительным данным, дипломаты, чиновники и обслуживающий персонал требуют повышения заработной платы, улучшения условий труда, а также расширения количества льготных категорий для ведомственных работников.

«Если наши требования не будут удовлетворены, структуры министерства ждет коллапс», — говорится в заявлении инициативной группы забастовочного комитета. Когда именно стартует акция, не сообщается.

Напомним, сегодня по уровню заработной платы МИД Болгарии находится на последнем месте среди основных ведомств страны. Несмотря на экономический кризис и рекордную инфляцию, зарплаты в министерстве не индексировались на протяжении последних 15 лет.