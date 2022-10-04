Подгорица, 4 октября, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Дритан Абазович заявил после заседания Совета национальной безопасности, что министр обороны Рашко Коневич был уволен с должности главы оперативного координационного бюро большинством голосов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

Абазович сообщил журналистам после заседания Совета национальной безопасности, что Коневич запланировал заседание Бюро оперативной координации на пятницу, за десять дней до выборов.

По словам Абазовича, Коневич остается членом Бюро, поскольку он является министром с техническим мандатом.