Тюмень, , 21:02 — REGNUM В думу города Тюмени поступили документы от избиркома об изменении границ одномандатных избирательных округов по выборам депутатов. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Тюменской городской думы.

Нынешние границы 26 избирательных округов Тюмени Информационно-аналитический отдел Тюменской городской думы

Отмечается, что Тюмень динамично развивается, увеличивается численность её населения. Если в 2018 году в областном центре проживало почти 790 тысяч тюменцев, то в 2022 году — уже 830 тысяч. Количество избирателей в Тюмени возросло за это время на 60 тысяч человек и достигло 580 тысяч. Поэтому назрела необходимость пересмотра границ избирательных округов.

«Округов у нас двадцать шесть, границы одних уменьшаются из-за плотной застройки и увеличения количества жителей, а других, наоборот, становятся больше. Депутатам предстоит изучить представленную избирательной комиссией информацию и принять решение», — пояснил спикер гордумы Тюмени Евгений Заболотный.

Председатель муниципального парламента добавил, что согласно Уставу Тюмени, городская дума состоит из 36 депутатов, 26 из которых избирается по одномандатным округам, остальные — по спискам от политических партий. Полномочия Тюменской городской думы VII созыва завершаются в 2023 году.

Очередное заседание Тюменской городской думы, где будет решаться вопрос об изменении одномандатных избирательных округов по выборам депутатов планируется 27 октября 2022 года.