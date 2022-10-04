Милан, Италия, 4 октября, 2022, 21:02 — ИА Регнум. «Лига» претендует на четыре министерских поста в новом правительстве Италии, передают 4 октября национальные СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Arlington National Cemetery Маттео Сальвини

Речь идет о министерствах внутренних дел (пост главы ведомства, вероятно, займет лидер партии Маттео Сальвини), а также реформ, сельского хозяйства, инфраструктуры и транспорта.

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Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.