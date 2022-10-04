Нижний Новгород, 4 октября, 2022, 21:00 — ИА Регнум. В военных комиссариатах Нижегородской области начали нести дежурство судебные приставы. Об этом пишет спикер регионального парламента Евгения Люлин в своём телеграм-канале.

02.fssprus.ru Судебный пристав

По его словам, судебные приставы помогают оперативно решать вопросы, касающиеся долгов нижегородцев, призванных в Вооружённые силы в рамках частичной мобилизации.

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Также председатель областного законодательного собрания отметил, что сотрудники налоговой службы тоже оказывают мобилизованным гражданам помощь в урегулировании долговых обязательств.

Евгений Люлин подчеркнул, что в условиях отсутствия нормативной базы, регулирующей правоотношения кредиторов и должников, призываемых в ходе частичной мобилизации, «консультации становятся незаменимыми».

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