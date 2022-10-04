Ижевск, , 20:59 — REGNUM Удмуртия успешно выполнила задачи первого этапа частичной мобилизации. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

Частичная мобилизация Официальный портал Правительства Ростовской области

«Мы смогли выявить возможные сложности и проработать их. Сейчас наша задача и задача глав городов и районов — лично вовлекаться в каждый случай. Иметь полную информацию обо всех мобилизованных с ваших территорий. Вплоть до состава семьи и её потребностей», — подчеркнул глава региона.

Отмечается, что республика будет заботиться о семьях мобилизованных граждан. Сейчас прорабатываются варианты поддержки родственников мобилизованных. Подключаются и добровольцы, которые будут помогать по хозяйству и оказывать психологическую поддержку в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Также Бречалов предложил организовать в республике курсы начальной военной подготовки и оказания медицинской помощи для всех желающих. Он полагает, что такой запрос есть в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента старта мероприятий в рамках частичной мобилизации операторы службы 122 в Удмуртии обработали более 1,4 тыс. звонков с вопросами граждан. Чаще всего граждан интересует вопрос, кто подвержен мобилизации. Ещё интересует, есть ли ограничения на выезд из страны, каковы возрастные рамки мобилизации, а также могут ли призвать студентов техникумов и вузов.

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