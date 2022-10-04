Рим, , 20:58 — REGNUM По мнению букмекерских компаний, лучшие шансы на получение Нобелевской премии 2022 года по литературе — у Мишель Уэльбека и Салмана Рушди, передают итальянские СМИ 4 октября.

Мишель Уэльбек Mariusz Kubik

Оба этих претендента, как и некоторые другие (Маргарет Этвуд, Харуки Мураками) входят в «нобелевские» списки регулярно, напоминают издания.

«Теневым фаворитом» в нынешнем году, по мнению букмекеров, является Рушди — в том числе и в связи с совершенным на него в августе 2022 года покушением.

Победитель премии будет объявлен 6 октября.