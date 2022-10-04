Подгорица, 4 октября, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Рейсы латвийской авиакомпании Air Baltic Рига — Тиват начнут выполняться 4 мая 2023 года, а два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, до начала октября.

(сс) Javier Rodríguez Самолет авиакомпании Air Baltic Bombardier CS300

Это будет первый раз, когда самолет Air Baltic прибудет в Черногорию, которую компания никогда раньше не обслуживала, сообщает издание Vijesti.

На маршруте в Тиват Air Baltic будет эксплуатировать самолет Airbus A220-300 вместимостью 145 пассажиров.