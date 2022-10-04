Варшава, 4 октября, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отказала польской стороне в её притязаниях на новые репарации за Вторую мировую войну, сообщает 4 октября Associated Press.

Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

Об этом Бербок заявила в Варшаве на пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел Польши и ФРГ.

«Вопрос репараций, как вы знаете, с точки зрения немецких властей, закрыт», — заявила Бербок своему польскому коллеге Збигневу Рау.

При этом глава МИД Польши Рау выразил надежду на то, что позиция Германии ещё изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября МИД Польши направил официальную ноту Германии, в которой было предложено выплатить около $1,3 трлн в качестве репараций за материальный и иной ущерб, нанесенный Германией Польше в период 1939–1945 годов.