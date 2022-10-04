Улан-Батор, , 20:55 — REGNUM Более 6200 граждан России с 21 сентября пересекли погранпункт Кяхта-Алтанбулаг. Добровольцы начали акцию в помощь россиянам, Иммиграционное агентство Монголии решило продлить срок пребывания и визы всем желающим.

«По теме кризиса вокруг [б. УССР], Монголия придерживается нейтральной позиции. А с Россией у нас дружеские отношения. Но это не значит, что Монголия должна терпимо относиться к тем, которые приехали из России после мобилизации.

Поэтому, как только граждане России начали массово пересекать границу у нас образовались разные группы, которые объединились с целью помочь и бурятам и русским — для наших ребят не важно, бурят или русский, они хотят всем помогать. И в соцсетях начали призывать властей принять меры, чтобы помочь приезжим из России. В результате решено продлить срок пребывания российских граждан. Пока что большинство русских граждан в Монголии — туристы. Они снимают квартиры, бронируют номера в гостиницах», — рассказывает исследователь, докторант Батбаатарын Ганбат.

По данным министерства туризма, в каждом году доля посетивших нашу страну российских туристов составляет 30-40% общего числа туристов. За первые шесть месяцев 2022 года, Монголию посетили 168 тысяч иностранных туристов, 46% или 79 тысяч из них — из России.

«Цифры показывают, что непростая ситуация вокруг [б. УССР] и России влияет на поток туристов. И последняя волна хоть и незначительно, но помогает туриндустрии, тем более гостиничному бизнесу, который больше всего пострадало из-за пандемии. Думаю, не все здесь останется, российские туристы выбирают нашу страну как путь для дальнейшего путешествия. Но важно отметить, что в Монголии большинство граждан хотят помочь бурятам и русским. Самое главное, они должны понять, что они в гости и должны строго соблюдать наш закон. Наглядный пример — из-за недавнего инцидента с участием гражданина России, в соцсетях призывают быть поосторожнее с туристами из России», — говорит Батбаатарын Ганбат.

Напомним, инцидент с участием гражданина России произошел 25 сентября. Пьяный гражданин России избил молотком гражданина Монголии, который помог ему пересекать границы и потом найти жильё. Гражданин Монголии попал в больницу в тяжелом состоянии и 2 октября умер.