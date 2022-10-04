Рим, , 20:53 — REGNUM В Риме стремительно растет число уличных краж, передают 4 октября местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

Рим Austin Keys

Только за одни сутки, 3 октября, было зафиксировано 10 таких преступлений. Быстрый рост в полиции связывают в том числе со значительным увеличение (после коронавирусной «паузы») количества туристов в городе.

Ранее издание Il Sole 24 Ore опубликовало данные своего исследования, согласно которому столицей преступности в Италии является Милан, а Рим входит в пятерку «лидеров» по количеству преступлений на 100 тысяч населения.