Подгорица, , 20:52 — REGNUM Центральный банк Черногории и министерство финансов при содействии Всемирного банка вскоре начнут подготовку к разработке будущего закона о цифровых активах, который будет опираться на правила Европейского Союза в этой области, сообщает портал Bankar.

Криптовалюта ИА REGNUM

Центробанк уже некоторое время следит за тенденциями, связанными с финтехом, криптовалютами и блокчейном и сформировал специальный Департамент развития и финансовых технологий в секторе платежных операций.

Пока эта сфера в Черногории остается в «серой зоне» и регулятор предостерегает операций с криптовалютой.

Когда дело доходит до криптовалют, это учреждение напоминает, что, несмотря на свое название,