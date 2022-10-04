Подгорица, 4 октября, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Центральный банк Черногории и министерство финансов при содействии Всемирного банка вскоре начнут подготовку к разработке будущего закона о цифровых активах, который будет опираться на правила Европейского Союза в этой области, сообщает портал Bankar.

ИА REGNUM Криптовалюта

Центробанк уже некоторое время следит за тенденциями, связанными с финтехом, криптовалютами и блокчейном и сформировал специальный Департамент развития и финансовых технологий в секторе платежных операций.

Пока эта сфера в Черногории остается в «серой зоне» и регулятор предостерегает операций с криптовалютой.