Рим, 4 октября, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Италия не может справиться с энергокризисом в одиночку, вопрос нужно решать на уровне ЕС, заявила 4 октября лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Presidenza della Repubblica Джорджа Мелони

Отдельные страны — члены ЕС пытаются использовать преимущества, которые они получили в сложившейся ситуации, отметила Мелони.

Это мешает конкуренции на рынке, с подобными спекуляциями, которые ведут к росту цен на энергию, нужно бороться, добавила победительница парламентских выборов.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в восемь раз), стоимость электричества — вчетверо (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.