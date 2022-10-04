Ижевск, , 20:39 — REGNUM В Удмуртии в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 70 дворов и 77 общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Парк в Воткинске пресс-служба правительства Удмуртии

Наиболее крупным проектом стал Богатыревский парк в Воткинске, работы на территории которого продолжались в течение почти двух лет.

В прошлом году там были установлены скамейки и урны, обустроены пешеходные дорожки, проведено озеленение с посадкой кустарников, уложен газон. Кроме того, в парке установили тренажеры, игровая площадка для детей. Также в парке оборудовали систему видеонаблюдения. В этом году был построен памп-трек или специальная велосипедная трасса с чередованием препятствий и уклонов.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года в Удмуртии в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить 76 дворов и 90 общественных пространств. В 2023 году работы будут проводиться в парке «Березовая роща» в Ижевске, на площади у КСЦ «Победа» в Глазове, на площади «200 лет Сарапулу», в воткинском сквере по улице Юбилейной, на территории общественного пространства рядом с храмом Иоанна Богослова в Игре, в парке деревянных скульптур в Уве, а также в «Детском парке» в Можге.

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