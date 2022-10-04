Рим, 4 октября, 2022, 20:35 — ИА Регнум. В крайне сложной ситуации вокруг «возможного» применения ядерного оружия на территории б. УССР требуется большое благоразумие, заявила 4 октября лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони

Следите за развитием событий в трансляции: «Сила — в правде. Специальная военная операция России — все новости»

Победительница парламентских выборов таким образом прокомментировала «данные» британских СМИ о возможном применении Россией ядерного оружия «на границе» с б. УССР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в ответ на просьбу прокомментировать данные сообщения заявил, что Москва не намерена «упражняться в ядерной риторике».