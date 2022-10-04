Турин, Италия, , 20:29 — REGNUM Расходы на энергию для общественного транспорта Турина быстро растут и в 2023 году могут утроиться (в сравнении с показателями 2021 года), заявил 4 октября мэр города Стефано Ло Руссо.

Турин

У мэрии нет возможности справиться с ситуацией самостоятельно, без поддержки национального правительства, добавил мэр.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — вчетверо (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.