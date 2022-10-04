Ишимский район, Тюменская область, 4 октября, 2022, 20:27 — ИА Регнум. В Тюменской области дума Ишимского района приняла решение об избрании Сергея Ломовцева на должность главы муниципального образования.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Сергей Ломовцев

Сергей Ломовцев родился 30 июля 1973 года в городе Ишиме Тюменской области. В 1995 году окончил Ишимский государственный педагогический институт по специальности «Труд», с дополнительной специальностью «Техническое творчество». В 2006 году окончил Тюменский государственный университет, по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 1995 году учителем ОБЖ в Стрехнинской начальной школе, затем работал директором Ваньковской школы и Гагаринской средней школы. С 2012 по 2017 годы замещал должность заместителя главы администрации Ишимского муниципального района. С 2017 года работал на должности главы Ишимского района.