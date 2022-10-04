Вашингтон, 4 октября, 2022, 20:24 — ИА Регнум. США выделяют Киеву $625 млн на военные нужды. Об этом американский президент Джо Байден рассказал 4 октября Владимиру Зеленскому по телефону, сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Американский лидер заверил Зеленского, что Киев будет получать помощь «столько, сколько потребуется». При этом он сообщил о новом пакете помощи в размере $625 млн «на обеспечение безопасности».

По информации Белого дома, Киев получает партию американских РСЗО HIMARS, а также артиллерийские орудия и боеприпасы, бронетехнику и другую «помощь».