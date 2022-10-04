Рим, , 20:15 — REGNUM Новое правительство Италии следует сформировать аккуратно, но быстро, заявила 4 октября лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони Quirinale.it

Перед страной стоят много вызовов, в числе которых — вопросы, не требующие отлагательства (бюджет и энергетика), отметила Мелони.

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Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.