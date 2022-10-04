Киев, , 20:10 — REGNUM Посол Италии в Киеве Пьер Франческо Дзадзо не исключает вероятность нанесения ядерного удара в ходе СВО, об этом он заявил журналистам 4 октября.

Ядерный чемоданчик

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Признаков приготовления к использованию ТЯО не наблюдается, но в Киеве полагают, что Россия может совершить такой шаг, чтобы остановить ВСУ и подать сигнал западным странам о необходимости сворачивать военную помощь Киеву, отметил посол.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя «данные» британских СМИ о возможном использовании ТЯО, заявил, что Москва не намерена «упражняться в ядерной риторике».