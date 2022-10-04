Москва, , 20:19 — REGNUM Диверсии на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» не отразятся на оказании поддержки, поступающей из стран Запада в Киев. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин 4 октября.

«Северный поток — 2» Harald Hoyer

«Если за взрывами стоят США, то почему теперь европейцы должны не поддерживать Киев? Здесь нет логики. Есть факт усиления влияния США над Европой. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявлял, что сланцевый газ будет идти из США в Европу. Вашингтон увеличит свои газовые потоки. То есть взрывы на «Северных потоках» никак не отразятся на поддержке странами ЕС Киева», — считает собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорится о том, что диверсии на «Северных потоках» угрожают сломить решимость европейцев помогать Киеву.

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