Уфа, , 20:04 — REGNUM Темпы производства продолжают наращивать в Башкирии. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

На промышленном предприятии в Тамбовской области Tambov.gov.ru

Сообщается, что индекс промышленного производства за восемь месяцев 2022 года составил 102,9% к уровню 2021 года, что на два процента выше среднероссийского значения (100,9%) и среднего значения по Приволжском федеральном округе (100,9%).

«Мы связываем эту динамику с более высоким спросом, освоением тех ниш рынка, которые были ранее заняты иностранными компаниями, и притоком новых заказов. Несмотря на санкции, сложную геополитическую ситуацию и экономическую неопределённость, наши производители быстро адаптируются к новым реалиям, ищут новые рынки сбыта», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра промышленности, энергетики и инноваций региона Александра Шельдяева.

Он также отметил, что промышленные предприятия республики активно переориентируют свои производства.

«Объем отгруженной продукции за семь месяцев составил более 1,339 триллионов рублей, это на 21,1% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За восемь месяцев ожидаем похожие результаты», — добавил он.

Отмечается, что по результатам восьми месяцев текущего года рост фиксируется на предприятиях по добыче полезных ископаемых (+23,1%), тепло- и электроэнергетики (+2,5%), в обрабатывающих производствах (+0,3%). Наибольшие темпы роста индекса промышленного производства показывают предприятия по производству электрического оборудования (+70,7%), лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях (+31,0%), мебели (+30,6%), производство оборудования и машин, не включенных в другие группировки (+27,9%).

Сообщается, что в связи со сложной геополитической обстановкой испытывают трудности производственные сектора, сбыт которых был направлен на экспорт (металлургическое производство, деревообработка, химическая отрасль). Помимо этого, сокращение производственных объёмов фиксируется в отраслях, которые в большей степени зависят от импортных комплектующих, машин, материалов и оборудования (автомобилестроение и лёгкая промышленность).

«Предприятия легкой промышленности и лесопромышленного комплекса могут рассчитывать на компенсацию затрат при покупке сырья и оборудования. Продолжается работа по предоставлению собственных займов региональным фондом развития промышленности и сопровождению проектов для получения федеральных займов. На сегодняшний день поддержано 15 проектов с общим объем инвестиции более восьми млрд рублей», — сообщил Шельдяев.