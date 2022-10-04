Москва, 4 октября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Российские спецслужбы должны проверить всех сотрудников Запорожской АЭС на причастность к работе на СБУ. Такого мнения придерживается научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Об этом политолог заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 4 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«Сегодня имеет значение, насколько крепко работники ЗАЭС связаны с СБУ. Все они имели контакты с этой организацией, но важен вопрос, насколько они сохранены сегодня, после возвращения Запорожья в состав России? Очевидно, что у руководителя ЗАЭС были помощники и штат, который также нуждается в проверке. Предателей необходимо выявить», — считает собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM сообщало, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве с СБУ.